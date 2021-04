Chiede un lavoro per suo figlio e il Sindaco tenta di violentarla. Arrestato

Una donna con difficoltà economiche si era recata dal Primo Cittadino del suo paese per chiedere un lavoro per suo figlio, ma il Sindaco ha provato a violentarla. Questo è solo uno degli ultimi fatti illeciti che vede come protagonista Amedeo Nicolazzi, il Sindaco di Petilia Policastro, in provincia di Crotone.

La violenza

La signora, durante l’incontro con Nicolazzi, ha chiesto un aiuto nella ricerca di un lavoro per suo figlio da anni disoccupato. Dopo aver cercato di rassicurarla, il Sindaco le fa capire che delle opportunità lavorative vi erano, ma tutto dipendeva dal comportamento della stessa. Dopo aver chiesto cosa avrebbe dovuto fare, Amedeo Nicolazzi ha chiesto esplicitamente una prestazione sessuale. La donna ha cercato di fuggire, ma prima di poterlo fare il Primo Cittadino si è avvicinato a lei, le ha messo le mani sul corpo e le ha rubato un bacio.

LEGGI ANCHE: Campania verso il cambio di colore. Tre Regioni nella fascia di rischio alto

La scoperta di quanto accaduto è stata possibile grazie a delle microspie che hanno registrato tutto. Microspie che erano state piazzate nel suo ufficio per chiarire alcuni aspetti di una inchiesta sui tentativi di corruzione messi in atto dall’amministrazione del comune di Petilia Policastro. Il Sindaco è stato arrestato e posto ai domiciliari, ma ciò non è possibile in quanto positivo al Covid e ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

LEGGI ANCHE: Chiedere un prestito alla banca: tutti gli errori da non commettere

Corruzione

Amedeo Nicolazzi è un osservato speciale della Procura di Crotone per questioni di favori e corruzione verso funzionari pubblici e dipendenti comunali. Dalle intercettazioni sono stati individuati pubblici funzionari che corrompono un dirigente dell’Asp per non pagare una multa amministrativa per delle irregolarità su cantieri comunali. O ancora persone che utilizzavano beni alimentari diretti a persone bisognose per ringraziare i propri elettori che avevano votato la coalizione, il sindaco e gli altri amministratori. Accanto al Sindaco di Petilia Policastro, sono indagati anche l’ex vice-sindaco Francesca Costanzo, l’assessore ai lavori pubblici Vincenzo Ierardi, una componente dello staff Marilena Curcio. E ancora, il tecnico comunale ingegnere Sebastiano Rocca, consigliere di maggioranza Antonio Curcio e il Direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Crotone, Domenico Tedesco.