Campania verso il cambio di colore. Tre Regioni nella fascia di rischio alto

Ecco come potrebbe cambiare l’Italia oggi dopo l’incontro tra l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute.

L’Istituto Superiore di Sanità, come ogni venerdì, renderà noti i dati emersi dal monitoraggio dell’ultima settimana. Ciò potrebbe portare alcune Regioni ad un cambio di colore o a confermare la fascia nella quale sono state precedentemente inserite. Buona notizia è il calo dell’indice di trasmissibilità Rt nazionale oggi a 0, 85. ISS e Ministero della Salute valuteranno insieme le soluzioni da adottare e Roberto Speranza potrà a sua volta firmare nuove ordinanze con cambi di colore.

Come cambia l’Italia

Buone notizie per la Regione Campania che dovrebbe lasciare la zona rossa per passare in zona arancione. I dati raccolti sono sensibilmente migliorati: su 100 mila abitanti, si contano circa 238 casi. Situazione completamente diversa per tre Regioni che restano nella fascia di rischio maggiore. Parliamo di Puglia, Sardegna e Valle D’Aosta.

LEGGI ANCHE: Scuola, superiori al 100% in zone gialle e arancioni da maggio. L’ipotesi

Non sono previste, invece, zone gialle come stabilito dall’ultimo Decreto firmato da Mario Draghi che non prevede tali zone fino a fine mese. Nonostante ciò confortano e fanno ben sperare i dati di Abruzzo, Lombardia, Lazio, Liguria, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Umbria e delle Province di Trento e Bolzano. A queste si aggiunge anche la Calabria che sta registrando numeri buoni anche se la campagna vaccinale procede a rilento.