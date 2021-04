Scuola, superiori al 100% in zone gialle e arancioni da maggio. L’ipotesi

Il Governo si prepara alle riaperture. Dal 3 maggio gli alunni delle scuole superiori potrebbero tornare in classe al 100%.

Il governo si prepara alle riaperture e inizia a mettere sul tavolo diverse ipotesi. Prima fra tutte, la scuola che, nel corso di questa pandemia, ha dovuto reinventarsi per dare il più possibile supporto ai propri studenti. Studenti che potrebbero ben presto tornare tra i banchi di scuola.

Superiori in classe a maggio?

Sembra che il Governo Draghi sia orientato a far tornare gli studenti delle scuole superiori in classe al 100% già a maggio. Ma solo in quelle Regioni che saranno in zona gialla o in zona arancione. Ciò avverrebbe parallelamente alle riaperture delle altre attività sull’intero territorio nazionale. La data del rientro a scuola in presenza potrebbe essere il 3 maggio. Ovviamente molto dipenderà dal numero di contagi.

Se da un lato si pensa al ritorno in classe, dall’altro c’è un nodo da sciogliere e che, soprattutto nell’ultimo periodo, sta facendo discutere. Parliamo dei trasporti. A tal proposito sono stati già attivati tavoli prefettizi nelle varie città italiane per lavorare alla riorganizzazione del trasporto pubblico locale.