Si finge infermiere per visitare il papà in ospedale: allerta in reparto Covid

Un uomo di 36 anni si è travestito da infermiere per far visita al padre in ospedale. È scattato l’allarme nel reparto Covid a Ostuni (Brindisi)

Un 36enne di Fasano (Brindisi), si è travestito da infermiere per vedere il padre ricoverato in ospedale per Covid. L’uomo ha indossato una tuta da lavoro usa e getta, copri calzari e una mascherina ffp2, poi si è recato nel reparto Covid dell’ospedale di Ostuni (Brindisi), dove era ricoverato il padre. Voleva accertarsi che il genitore stesse bene, questo non era possibile. Quando la vigilanza dell’ospedale l’ha visto, lo ha bloccato.

Tuttavia, l’uomo si era allontanato dal reparto senza prendere precauzioni anti contagio. Ecco perché ora è in quarantena domiciliare, per ordine del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi. I carabinieri hanno sporto denuncia contro di lui per diffusione malattia infettiva e per aver interrotto pubblico servizio. Inoltre, lo hanno multato per mancato rispetto delle norme anti Covid. Il 36enne si era spostato in zona rossa senza giustificato motivo, infrazione già commessa dall’uomo anche precedentemente.