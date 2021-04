Ritrovato 63enne scomparso col cane: era finito in un dirupo

Un uomo di 63 anni era uscito con il suo cane lo scorso 13 aprile e non era rientrato a casa. Lo hanno ritrovato ieri mattina in un dirupo col suo cane

Un uomo di 63 anni era scomparso dalla sua abitazione martedì 13 aprile, dopo essere uscito col suo cane in località Cofanara (Napoli) e non era rientrato per la cena. Dopo l’allerta, carabinieri, vigili del fuoco, nucleo Sapr e Tas e 118 si sono messi alla ricerca dell’uomo.

L’aria era particolarmente impervia e per questo si sono mobilitate diverse squadre di ricerca. Le ricerche dell’uomo sono durate per tutta la notte, anche con l’aiuto dei cani molecolari appartenenti all’associazione volontari cinofili di Giugliano in Campania.

Poi, avvisati da un residente dell’avvistamento dell’uomo in via Pietrarsa, a Pozzuoli (Napoli), i soccorritori lo hanno estratto da un dirupo col suo cane. Il dirupo aveva pareti pendenti ed era coperto da folta vegetazione.