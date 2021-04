Avvelena la madre ed il compagno, fermato 19enne: l’uomo è morto

Un ragazzo ha avvelenato la madre ed il compagno di quest’ultima in provincia di Bologna. L’uomo è morto, mentre la donna si trova in ospedale in condizioni gravissime. Il diciannovenne è già stato individuato e fermato dalla Polizia: aveva intenzione di costituirsi. Adesso è accusato di omicidio aggravato.

Dramma familiare in provincia di Bologna. A. A., 19 anni, ha avvelenato la madre ed il compagno di quest’ultima con una sostanza ancora da identificare. Successivamente è fuggito dall’abitazione in cui vivevano. L’allarme è stato dato dai vicini di casa, i quali hanno sentito le urla provenienti dall’appartamento. All’arrivo dei soccorritori per l’uomo non c’era più nulla da fare. È deceduto a seguito dei numerosi tentativi di rianimarlo. La donna, invece, è stata trasportata all’ospedale Maggiore in gravissime condizioni. Adesso il figlio è accusato di omicidio aggravato.

L’avvelenamento della madre e del compagno

I fatti sono avvenuti nella tarda serata di giovedì 15 aprile presso una abitazione situata in via della Costituzione 19 a Ceretolo, frazione di Casalecchio di Reno. Il diciannovenne ha preparato la cena alla madre ed al compagno di quest’ultima, con cui abitava. All’interno delle pennette con il salmone avrebbe inserito del veleno. La coppia si è dunque immediatamente sentita male. Ad avere la peggio è stato lui, il quale aveva portato a termine la pietanza. L’uomo aveva 56 anni e non era il padre di sangue dell’autore del gesto. È morto mentre i medici del 118 tentavano inutilmente di rianimarla. La donna, anch’ella 56 anni, è stata invece rinvenuta in stato di agonia dai soccorritori. È stata proprio lei a chiedere aiuto, urlando dalla finestra del terzo piano in cui vive. Probabilmente non aveva ingerito integralmente la porzione di cibo avvelenato. Al momento è ricoverata presso l’ospedale Maggiore di Bologna e i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

A. A. è stato ritrovato e fermato dalla Polizia locale dopo meno di due ore dall’accaduto. Il giovane si era rifugiato presso l’abitazione dei nonni a Borgo Panigale. Subito ha manifestato l’intenzione di costituirsi, seppure fosse in evidente stato confusionale. In un primo momento non ha rilasciato una vera e propria confessione alle forze dell’ordine né si sarebbe dichiarato colpevole. Nelle prossime ore tuttavia ci sarà modo di comprendere cosa abbia spinto il giovane a compiere il terribile gesto. Adesso è accusato dell’omicidio del patrigno e del tentato omicidio della madre.

Le prime indagini

Nell’appartamento di Casalecchio di Reno, intanto, gli agenti della Scientifica hanno effettuato i rilievi necessari a delineare i contorni della vicenda. È ancora in dubbio quale tipologia di veleno sia stata utilizzata. Il diciannovenne potrebbe averla acquistata su Internet. In cucina è stato trovato inoltre un bicchiere dal contenuto non ancora identificato. Soltanto gli esiti degli esami effettuati dagli esperti potranno dunque chiarire nei dettagli cosa è accaduto nella casa. Da comprendere, infine, il movente che ha portato A. A. a compiere il drammatico atto. In base alle prime indiscrezioni pare che fosse seguito per problemi psichiatrici.