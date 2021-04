Tir in bilico sui tetti, rischia di cadere su una palazzina: nell’immobile vivono 6 famiglie [VIDEO]

Succede a Caccamo, nella provincia di Palermo. Il grosso mezzo è sospeso su una palazzina in cui abitano 6 famiglie che sono state evacuate.

L’incidente si è verificato per cause ancora in corso di accertamento. Il tir si trova spaventosamente in bilico sui tetti di Caccamo, nel palermitano. Il grosso mezzo minaccia una palazzina in cui abitano sei famiglie che sono state evacuate dai carabinieri e dai vigili del fuoco giunti sul posto. Le operazioni per rimuovere il veicolo sono tutt’ora in corso. Le famiglie sono in attesa di poter rientrare nelle loro abitazioni ma i tempi non saranno brevi poiché dovranno probabilmente intervenire i vigili del fuoco con due grosse gru per poter rimuovere il tir.

Le testimonianze: il forte boato

I residenti hanno dichiarato «Abbiamo sentito un forte boato verso le 8.30. Sembrava un grosso tuono. Poi siamo stati chiamati dai carabinieri che hanno invitato tutti ad uscire da casa. Siamo davvero preoccupati perché il mezzo potrebbe ancora cadere e finire sulla palazzina. Siamo molto spaventati. Siamo dovuti uscire di corsa da casa. È una mattinata che non dimenticheremo mai».