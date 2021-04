Oroscopo di venerdì 16 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 16 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: sono giornate importanti dal punto di vista del recupero fisico. Lo stress è molto perché tra l’altro ti impegni tantissimo ma questa più che una situazione legata al periodo, che certamente è complicato per tutti, è proprio un fatto che riguarda la tua personalità. Se c’è una montagna ti piace scalarla, anz,i ti diverti di più rispetto magari a poltrire in pianura, vuoi sempre cercare delle soluzioni difficili da ottenere: questo atteggiamento ti fa onore Ma deve essere limitato in amore, altrimenti si rischia sempre di correre appresso a persone irraggiungibili. Le prossime saranno giornate di impegno e di Maggiore stabilità.

Toro

Il Toro in questa seconda parte di aprile può fare delle cose importanti. Anzitutto abbiamo una Venere molto intrigante, poi possiamo dire che il 2021 Magari non è un anno generoso in termini di nuove acquisizioni, se hai iniziato qualcosa di nuovo ultimamente Magari non è andata come avresti voluto però ti permette di recuperare progetti bloccati negli ultimi due anni, soprattutto l’anno scorso. Quindi un piccolo Premio in arrivo tra fine aprile e maggio e questo riguarda anche l’amore.

Gemelli

I Gemelli hanno in mente buone idee ma queste buone idee devono essere anche comunicate bene. Da questo punto di vista nessun problema perché il Gemelli è un abile comunicatore, spesso Fra l’altro riesce ad avere un buon successo proprio nei lavori di Public relations, oppure ha una capacità eccezionale nella scrittura, nel colloquio… Ecco, Cerca di convincere gli altri che hai delle idee buone. Posso dire che questa Luna che si trova proprio nel tuo segno oggi regala facilità di rapporto, di colloquio e Questo naturalmente è utile anche in amore.

Cancro

Il Cancro è interdetto. Queste prime due settimane di aprile non saranno ricordate del Cancro con grande tranquillità, serenità, perché o si è affacciato uno spettro dal passato, un problema che avevi messo da parte o magari un impiccio che non avresti mai immaginato si compisse, oppure semplicemente sei rimasto un po’ male per certe situazioni che hai vissuto. Le relazioni che nascono in questo momento sono un po’ competitive, sono un po’ agitata e quindi attenzione a non metterti alla prova in amore: dico questo perché spesso sei proprio tu che cerchi un po’ di complicazioni, i sentimenti ti piacciono quando sono velati da un po’ di malinconia o semplicemente dalla voglia di conquistare chi magari al momento è distratto.