Previsioni Meteo DOMANI sabato 17 | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani 17 le previsioni meteo del 17 aprile. Al nord tempo instabile con alternanza di nuvole e schiarimenti nel corso della giornata. Al centro cieli coperti con nuvolosità nel corso di tutta la giornata. Al sud cieli coperti con rovesci nel corso della giornata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 17 aprile 2021.

Nord:

Al primo mattino ancora residui addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine del Piemonte, con locali nevicate sul cuneese oltre i 600 metri, in diradamento dalla seconda parte della mattinata; estese velature sul resto del settentrione tendenti a divenire spesse dal tardo mattino.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi; addensamenti compatti anche a ridosso delle aree appenniniche e sul basso Lazio, con piogge o rovesci sparsi sul basso Lazio e sulle aree interne dell’Abruzzo; estesa nuvolosità medio-alta senza precipitazioni sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci da sparsi a diffusi, in parziale attenuazione serale.

Temperature:

Minime in aumento al sud peninsulare e sul triveneto, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione al centro-sud peninsulare, Sardegna occidentale e Sicilia tirrenica, in aumento sul resto del paese, più marcato al nord ovest.

Venti:

Generalmente moderati da nord-est al sud, con rinforzi su Calabria ionica e Puglia salentina; moderati da nord-est sul resto del centro-sud; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mosso ad agitato lo ionio; da mossi a molto mossi lo stretto di Sicilia e canale di Sardegna; molto mosso il mare di Sardegna; generalmente mossi i restanti mari.