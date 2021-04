Previsioni Meteo OGGI venerdì 16 | nuvole al sud

Nella giornata di oggi venerdì 16 le previsioni meteo del 16 aprile. Al nord cieli parzialmente nuvolosi con schiarimenti al mattino. Al centro tempo nuvolosi con possibilità di precipitazioni in giornata. Al sud cieli coperti con rovesci nel corso della giornata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 16 aprile 2021.

Nord:

Cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni su Valle d’aosta e Piemonte centro occidentale, nevose oltre i 1000 metri, in assorbimento dal tardo pomeriggio; scarsa nuvolosità al mattino ed in serata sul restante settentrione ma con nubi in temporaneo aumento a metà giornata, specie su rilievi, con possibili brevi piovaschi su quelli liguri.

Centro e Sardegna:

Nubi compatte sulla Sardegna con piogge sparse sul settore meridionale e su quello orientale, in estensione dal pomeriggio al resto dell’isola e in graduale attenuazione dalla serata sulle aree orientali; estesa copertura nuvolosa medio alta sulle regioni peninsulari, specie su Lazio e Abruzzo, in diradamento serale su Toscana, Umbria e Marche.

Sud e Sicilia:

Cielo molto nuvoloso su Calabria e Sicilia, con piogge isolate sulla Calabria mentre sulla Sicilia locali precipitazioni interesseranno il settore settentrionale tra notte, primo mattino e pomeriggio; quello orientale in serata; sul resto del meridione prevalenza di nubi stratiformi medio-alte a cui saranno associate locali piogge; dal mattino, sui settori meridionali di Puglia e Basilicata e che nel pomeriggio ed in serata saranno probabili su tutta la Basilicata, la Puglia centro meridionale ed il sud della Campania.

Temperature

Minime in aumento su Valle d’aosta, Sardegna, sud peninsulare, Abruzzo e basso Lazio; senza variazioni significative sul resto del paese; massime in deciso aumento al nord, sul centro peninsulare nonché su Sicilia e Calabria centro meridionale; in marcata diminuzione sulla Sardegna e in misura minore anche su Calabria settentrionale, Basilicata e settori meridionali di Puglia e Campania.

Venti:

Prevalentemente dai quadranti orientali: moderati tendenti a localmente forti su Sicilia e Calabria; moderati sulla Sardegna con rinforzi sul settore sud ed est; deboli o moderati sul resto d’Italia, con rinforzi specie sul resto del centro-sud e, da nord nord est, sulla Liguria di ponente.

Mari:

Molto mossi canale di Sardegna e stretto di Sicilia, con quest’ultimo tendente a localmente agitato già dal mattino; poco mosso il medio alto adriatico con moto ondoso in aumento per fine giornata; mossi i restanti mari, con moto ondoso in aumento su mare di Sardegna, tirreno centro meridionale e ionio, con quest’ultimo anche localmente agitato dal pomeriggio sul settore meridionale