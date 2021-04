Previsioni Meteo DOMANI domenica 18 | nuvole con piogge

Nella giornata di domani domenica le previsioni meteo del 18 aprile. Al nord cieli coperti con intensificazione nel corso della giornata e possibilità di rovesci. Al centro nubi compatte con rovesci a carattere temporalesco sulla Sardegna. Al sud cieli nuvolosi con piogge e rovesci sparsi. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 18 aprile 2021.

Nord:

Al primo mattino addensamenti compatti a ridosso dei rilievi e nubi medio-alte sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme con rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità. Dal tardo pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità cumuliforme, a partire dalle regioni occidentali.

Centro e Sardegna:

Al mattino addensamenti compatti sulla Sardegna, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro. Dal pomeriggio estensione della nuvolosità cumuliforme anche al restante settore peninsulare, con rovesci o temporali sparsi, più intensi su Lazio meridionale ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Cielo in generale molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali sparsi, tendenti a divenire diffusi dal pomeriggio.

Temperature:

Minime in diminuzione al sud e sulla Sardegna centromeridionale, stazionarie sul resto del centro, Liguria ed aree pianeggianti del Piemonte, in aumento sul resto del paese; massime in diminuzione sul Lazio ed aree costiere adriatiche centrosettentrionali , in aumento al sud e stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati settentrionali al centro-sud, tendenti a divenire occidentali al meridione con rinforzi lungo le aree costiere ioniche; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati il mare e canale di Sardegna; mossi lo stretto di Sicilia, ionio e adriatico; da poco mossi a mossi i restanti mari.