Previsioni Meteo OGGI lunedì 19 | maltempo

Nella giornata di oggi lunedì le previsioni meteo del 19 aprile. Al nord estesa nuvolosità con rovesci e temporali sparsi e diffusi. Al centro sparse e irregolari con intensificazione pomeridiana e rovesci temporaleschi. Al sud condizione di nuvolosità con rovesci e temporali. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 19 aprile 2021.

Nord:

Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi medio alte sul nord est e Romagna uniti ad addensamenti locali sulle aree alpine; tendenza a temporanea intensificazione delle nubi su tutti i settori montuosi con brevi ed isolati rovesci o temporali tra la tarda mattinata ed il pomeriggio in assorbimento serale; locali addensamenti compatti si potranno avere anche su pianura veneta e romagnola con brevi piovaschi associati limitatamente alle ore pomeridiane.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti compatti su Sardegna centro occidentale, basso Lazio, Marche ed Abruzzo con qualche isolato piovasco sull’isola e sull’Abruzzo e cielo in prevalenza poco nuvoloso sulle restanti aree; nubi in intensificazione in generale a ridosso delle aree interne e montuose con rovesci sparsi ed isolati temporali pomeridiani; miglioramento dalla serata su tutte le regioni con qualche residuo addensamento fra aree interne del basso Lazio e l’Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi; parziale miglioramento dalla serata con residui addensamenti su aree interne e settori tirrenici dove si avrà ancora qualche breve piovasco.

Temperature:

Minime in diminuzione su Sicilia centro orientale e senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione al sud, in aumento al nord, Sardegna e Lazio e stazionarie altrove.

Venti:

Deboli variabili al nord; moderati nord occidentali sul resto del paese con rinforzi su Calabria.

Mari:

Molto mossi ionio, mar e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi restanti mari.