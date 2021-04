Addio a Cugino Itt della “Famiglia Addams”: è morto Felix Silla, l’attore di origini italiane

Era Cugino Itt nella serie tv cult ‘The Addams Family’ (La famiglia Addams) del 1965-1966, riprogrammata poi sui canali televisivi nel corso degli anni, più volte, diventata una delle serie più amate e più seguite.

Felix Anthony Silla, nasce a Roccacasale, in provincia dell’Aquila l’11 gennaio del 1937. A 16 anni, nel 1955, lascia l’Italia per far fortuna e si trasferisce negli Stati Uniti. Diviene acrobata in un circo itinerante, grazie alle sue caratteristiche fisiche, Felix era infatti alto 1,19 m, viene notato e portato a lavorare ad Hollywood dove diventa stuntman e attore. Ha lavorato anche nella serie tv ‘Vita da Strega, in ‘Buck Rogers’ e ha interpretato, nel 1983 il ruolo di un Ewok ne ‘Il ritorno dello Jedi’.

Il ruolo di Cugino Itt è sicuramente quello in cui viene ricordato di più. Un personaggio buffo, simpatico ed esilarante al tempo stesso. Cugino Itt era letteralmente un ‘batuffolo’ di pelo – inizialmente i peli utilizzati per il personaggio erano capelli veri – che emetteva versi senza alcun significato. Il personaggio conquistò il pubblico con la sua presenza, la sua bombetta nera e gli occhiali da sole.

LEGGI ANCHE: Oscar 2021, ‘Pieces of a woman’, la forza della disperazione

È venuto a mancare a 84 anni, viveva a Las Vegas ed era malato di cancro al pancreas, si è spento venerdì dopo una lunga battaglia contro la malattia. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato su Twitter dall’amico e attore Gil Gerard, co-protagonista insieme a lui nella serie tv ‘Buck Rogers’.

Felix died just a few hours ago and the only good I can draw from his passing is that he didn’t suffer any longer. I will miss him terribly, especially the great time we had at our panels. Just him telling me to ,” go ‘ f ‘ myself”. 😢

— Gil Gerard (@Gil_Gerard) April 16, 2021