Oscar 2021: dove vederli e come si svolgerà la premiazione, tutti i dettagli

Mancano poche ore alla 93ª edizione degli Oscar, la cerimonia 2021 avrà luogo, nella serata del 25 aprile (notte inoltrata in Italia,) presso il Dolby Theatre di Los Angeles, due mesi dopo rispetto a quanto originariamente previsto (28 febbraio), a causa della pandemia.

Gli Oscar 2021 saranno in presenza e ci sarà anche il pubblico, saranno 170 le persone ammesse. Le premiazioni, per poter venire incontro alle esigenze sanitarie, avverranno in più location. Come palco principale naturalmente il Dolby Theatre di Los Angeles su cui si alterneranno diverse star. Confermata la presenza alla cerimonia di: Harrison Ford, Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Halle Berry Brad Pitt e Renée Zellweger.

Dove vedere la cerimonia

La cerimonia degli Oscar si potrà vedere in diretta tv, questa notte, (domenica 25 aprile, lunedì 26 aprile) sul canale Sky Cinema Oscar (per gli abbonati, canale 303), in contemporanea su Sky Uno e in chiaro su TV8, a partire dalle 00.15 fino all’alba. L’evento sarà poi programmato integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar dalle 12.15, ed in prima serata – dalle 21.15 – su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, e in seconda serata in chiaro su TV8, andrà poi in onda il meglio della cerimonia, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Gli Oscar si potranno seguire anche in streaming su NOW.

I film più gettonati

Il film con più nomination (dieci) è ‘Mank’ di David Fincher, che segue la vita dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz, interpretato da Gary Oldman, sceneggiatore di ‘Quarto potere’, film diretto da Orson Welles nel 1941.

Hanno invece sei candidature: ‘The Father’, ‘Minari’, ‘Judas and the Black Messiah’, ‘Nomadland’, ‘The Sound of Metal’, ‘Il processo ai Chicago 7’.

Laura Pausini

Laura Pausini è candidata nella categoria miglior canzone originale con ‘Io sì'(Seen), nella colonna sonora del film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti, con protagonista Sophia Loren. Laura Pausini si esibirà durante la cerimonia degli Oscar.