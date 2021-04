Oroscopo di sabato 17 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 17 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

L’Ariete in questo sabato appare un po’ confuso ma è normale che ci sia qualche distrazione. Tra l’altro va detto che fisicamente sei provato, forse anche un po’ giù di corda, Ma la maggioranza in questi giorni sta veramente tentando di risollevarsi. Buone notizie in arrivo perché comunque chi aveva un peso, chi aveva un problema piano piano risolve, magari non del tutto però si capisce che la strada è meno impervia e tra l’altro, dico sempre, i nodi arrivano al pettine. Quindi quando un nodo arriva al pettine un po’ fa male ma si può sbrogliare ed è quanto sta accadendo nella tua vita. Questo vale per l’amore ma anche per il lavoro.

Toro

Il Toro in questa seconda parte di aprile può ricevere una ricompensa per quello che ha fatto negli ultimi due anni, quindi il 2021 non mi sembra un anno di grandi novità ma può portare un recupero rispetto al passato. Questo Giove contrario dice solo di stare un po’ attenti alle clausole, alle questioni legali e soprattutto in questo periodo Anche all’insoddisfazione. Perché diciamocelo chiaramente: al Toro piace cambiare, fare cose nuove nei limiti perché poi è un segno abbastanza tradizionalista, solo che di recente tutto è rimasto uguale a prima, non ci sono stimoli e questo può pesare. L’amore Va recuperato.

Gemelli

I Gemelli devono cercare di realizzare qualcosa di importante: perdersi d’animo mai, poi lo sai benissimo che sei una persona che riesce a trovare stimoli diversi. Parliamo di una Luna importante, di una situazione creativa: a me piace questo cielo soprattutto per gli artisti o comunque per coloro che vogliono davvero fare un grande passo verso il futuro. E’ un oroscopo importante per le nuove relazioni.

Cancro

Il Cancro deve risolvere qualche piccolo fastidio, qualche piccolo problema. Si trova tra i segni che hanno già vissuto un problema, Anzi più di uno negli ultimi due anni, quindi per le questioni economiche, legali ci sono delle tensioni che vanno in qualche modo affrontate. Forse è il caso di chiarire la tua posizione. La cosa buona è che la seconda parte di aprile funziona meglio della prima quindi ci sono anche delle soluzioni che riguardano l’amore, le amicizie.