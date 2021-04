Profumare la casa in modo naturale: 5 consigli infallibili

A tutti piace avere stanze che sanno di buono e ci sono tanti modi per profumare la casa utilizzando ingredienti naturali e a portata di mano. Ecco qualche bel suggerimento.

Avere una casa accogliente non dipende soltanto dall’ordine e dalla pulizia, ma anche dal buon profumo che si può trovare al suo interno. I cattivi odori infatti possono rendere poco confortevole vivere negli ambienti dove trascorriamo la gran parte del nostro tempo.

E’ sconsigliato però ricorrere a profumatori chimici perché alcune delle sostanze che rilasciano possono essere pericolose per la nostra salute, meglio quindi affidarsi a prodotti naturali. Vediamo qualche consiglio utile.

Pout Pourri

Si tratta di una composizione con bucce di frutta, erbe aromatiche essiccate, spezie, petali di fiori secchi. Riversate tutto in un contenitore di legno o latta, oppure un barattolo di vetro. Tra le spezie potete scegliere tra origano, timo, menta, dragoncello, cannella, pepe rosa. Potete aggiungere anche foglie di tè nero o tè verde ed eventuali oli essenziali da acquistare in erboristeria. I fiori essiccati, ricordatevi, sono fondamentali, fateli voi o acquistateli nei negozi specializzati.

Foglie di salvia

Le foglie di salvia possono aiutarvi a diffondere un profumo molto gradevole nella casa. Innanzitutto lavate e asciugate le foglie di salvia e posatele su un foglio di carta da forno o uno strofinaccio. Lasciatele riposare per circa 3 o 4 giorni lontano dalla luce poi mettetele nei sacchettini da spargere in casa.

Candele profumate

Potete crearle da voi procurandovi della cera naturale e dei contenitori in vetro o silicone da usare come stampini. Inoltre dovrete avere degli stoppini e dei pentolini per sciogliere la cera. Procedete sciogliendo la cera a bagnomaria con fuoco lento aggiungendo 10 gocce di olio essenziale a vostra scelta. Mescolate tutto e quando la cera si sarà sciolta aggiungete lo stoppino per poi farlo asciugare sulla stagnola. Versate la cera sciolta nello stampino tenendo lo stoppino in verticale lasciando libera solo la sommità. Fate asciugare la cera in un luogo fresco.

Saponette

Le saponette prima o poi finiscono, quando avere qualche rimasuglio invece di buttarlo potete riciclarlo ricavando un profumo per gli ambienti. Rompete la saponetta in pezzettini e poi metteteli in piccoli sacchetti.

Pentolino con prodotti naturali

Prendete dei rametti di rosmarino, delle foglie di salvia, ne vanno bene anche due, due o tre foglie di alloro, un limone e un pentolino. Mettete nel pentolino rametti di rosmarino, idem per le foglie di salvia e alloro. Tagliate a fettine il limone a ggiungetelo, poi riempite il pentolino d’acqua e mettete sul fuoco a bollire. Durante l’ebollizione tutti gli elementi emaneranno i loro profumi lasciando la casa molto fresca.

Infine ricordatevi che profumare la casa va bene, ma ricordatevi di fare prendere aria alle stanze aprendo le finestre almeno 10-15 minuti al giorno. Questo riduce anche i rischi di un eventuale inquinamento indoor.