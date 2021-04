Previsioni Meteo DOMANI lunedì 19 | maltempo

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 19 aprile. Al nord estesa nuvolosità con rovesci e temporali sparsi e diffusi. Al centro sparse e irregolari con intensificazione pomeridiana e rovesci temporaleschi. Al sud condizione di nuvolosità con rovesci e temporali. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 19 aprile 2021.

Nord:

Estesa nuvolosità cumuliforme sul Triveneto, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settore, con nubi temporaneamente consistenti a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità irregolare a tratti intensa specie su Marche, Abruzzo e restanti aree appenniniche. Maggiori aperture su Sardegna e regioni tirreniche con locali deboli piogge in mattinata su Umbria. Nel pomeriggio aumento delle nubi con sviluppo di rovesci e temporali sparsi in successiva cessazione serale con diradamento della copertura nuvolosa.

Sud e Sicilia:

Condizioni di tempo instabile con fenomeni diffusi sulle aree peninsulari e settore tirrenico della Sicilia. Attesa attenuazione della nuvolosità e fenomeni in serata ad eccezione del settore tirrenico dove permarranno annuvolamenti consistenti e fenomeni, seppur più attenuati, sulle coste della Calabria.

Temperature:

Minime in diminuzione su Sicilia centro orientale e senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione al sud, in aumento al nord, Sardegna e Lazio e stazionarie altrove.

Venti:

Deboli variabili al nord; moderati nord occidentali sul resto del paese con rinforzi su Calabria.

Mari:

Molto mossi ionio, mar e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi restanti mari.