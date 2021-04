Bollettino coronavirus 19 aprile, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 19 aprile, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 19 aprile. L’aggiornamento completo dopo le 17.00

Le Regioni

Nessun decesso e appena 10 nuovi casi in Alto Adige

Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige hanno effettuato 261 tamponi pcr (84 dei quali nuovi test), registrando 8 nuovi casi positivi al Covid-19. Altri 2 positivi sono stati rilevati sulla base di 1.223 test antigenici rapidi. Non vengono segnalati decessi dovuti alle conserguenze dell’infezione da coronavirus: il totale delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, resta fermo così a 1.156. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.575, mentre i guariti sono 69.397 (72 in più rispetto ad ieri).

14 nuovi positivi accertati in Umbria ultimo giorno

Sono stati 14 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell’ultimo giorno, secondo quanto riportato sul sito della Regione. I guariti accertati sono stati invece 138 e due i morti. Gli attualmente positivi sono ora 3.296, 126 meno di domenica. Sono stati analizzati 605 tamponi e 840 test antigenici. Il tasso di positività è dello 0,96 per cento sul totale (3,78 lo stesso giorno della scorsa settimana) e del 2,3 sui soli molecolari (era 9,4). In rialzo dopo giorni di calo i ricoverati in ospedale, ora 263, otto in più di domenica, 36 dei quali, due in più nelle terapie intensive.

Articolo in aggiornamento