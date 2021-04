Il sito Trash Italiano scomparso, i profili social disattivati: spunta l’ipotesi di una causa legale

Il famoso sito web di trash e gossip dal 14 aprile risulta inaccessibile e i profili social, Instagram e Twitter sono stati disattivati. Aleggia il mistero sulle effettive motivazioni ma sono state fatte diverse ipotesi, tra cui una particolarmente seria.

I tantissimi followers sono in lutto per la sparizione del famosissimo sito Trash Italiano. Erano in molti a seguire la pagina gestita dal giovane Marco D’Annolfi ben 5 milioni: 3,7 su Instagram e 1,3 su Twitter. Trash Italiano era noto per le sue gif e i meme iconici, che trattavano naturalmente principalmente trash a livello mondiale ma non solo. Un successo davvero notevole che aveva fatto nascere un’applicazione, un sito web ufficiale e del materiale di merchandising.

La notizia della sua chiusura ha quindi lasciato di stucco i suoi fedelissimi che si sono immediatamente lanciati in mille ipotesi e congetture. Qualcuno ha parlato di attacco hacker, altri invece hanno pensato ad semplice periodo di pausa, complice anche il messaggio postato prima di sparire: “Una giornata un po’ no. Per un po’ Trash Italiano non sarà disponibile. A presto. Marco”

Bisogna fare però un ulteriore passo indietro, e menzionare quel quiz proposto il 1 aprile: “Visto che tutti fanno i pesce d’aprile io pensavo di fare il contrario. Una di queste cose NON è un pesce d’aprile”. “Trash Italiano sarà presente per la prima volta nella giuria dei giornalisti alla finale di Amici”, “Nel mese di aprile uscirà la prima linea skincare social firmata da Trash Italiano” e in ultimo: “Nelle prossime settimane ci saluteremo: il progetto Trash Italiano è stato acquistato da un famoso editore e verrà gestito da una redazione”. Il progetto beauty potrebbe avere un senso, grazie anche all’incontro avuto da Marco con Chiara Ferragni. Anche l’opzione ‘acquisizione’ potrebbe però giustificare quanto avvenuto.

L’ipotesi Bugo e la replica del cantante

Tra le tante ipotesi spunta anche quella legata a Bugo, passato alla storia per il Sanremo con Morgan e per tutto il contorno dei fatti accaduti. Bugo era oggetto di numerosi Meme da parte di Trash Italiano, in ultimo, il cantante si sarebbe particolarmente risentito per un commento: “Bugo ha detto che non vuole si parli della storia del “dov’è Bugo?”. Bene, allora parliamo del fatto che il suo posto l’avrebbe meritato di più un Michele Bravi”. Un commento di fuoco che aveva fatto insorgere il cantante: “Trash Italiano, creato da uno che ha avuto molti problemi di autostima fin da piccolo e ora li ribalta sugli altri, mettendo di mezzo il bravo Michele Bravi. Il tuo accanimento nei miei confronti ti rende sempre più piccolo mentre io divento sempre più grande. E la gente lo sa”. Subito dopo è arrivata la chiusura dei profili.

La ragione è ben più seria

Il giallo riguardo la sparizione di Trash italiano, sembrerebbe secondo le indagini di giornalettismo.com una questione ben più seria. Alla base dell’addio ai social ci sarebbe un causa legale con Mediaset. L’azione legale intentata da Mediaset avrebbe costretto, almeno per il momento, Trash Italiano a sparire dalla circolazione.