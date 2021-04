Preso pedofilo latitante a Santo Domingo: scoperto dai suoi post su Fb

Luciano Scibilia, 74 anni, pedofilo latitante nella lista Europol tra i 19 sex offender più pericolosi: arrestato, sta rientrando in Italia

Luciano Scibilia, 74 anni, pedofilo tra i più pericolosi sex offender inseriti nella lista Europol, è stato catturato a Santo Domingo e sta rientrando in Italia, dove sarà subito arrestato. L’uomo è stato bloccato lo scorso venerdì dopo una lunga e complessa inchiesta svolta dal Servizio per Cooperazione Internazionale di Polizia con la questura di Roma. L’uomo era a Samanà, a 200 km da Santo Domingo.

L’uomo deve scontare, per un ordine esecutivo della procura generale di Roma, 5 anni e 2 mesi di carcere per abusi sessuali su minori. L’uomo si fingeva un pranoterapeuta capace di curare qualunque malattia e si approfittava dell’amicizia che alcune ragazze avevano con la figlia della compagna, le ha stuprate con la scusa di sottoporle a trattamenti terapeutici.

Quando l’uomo è stato fermato, ci sono stati attimi di tensione poiché il vicinato, vista la polizia, ha tentato quasi di proteggere Scibilia, noto dai cittadini perché conviveva da anni in quel quartiere con una donna del posto e i suoi 4 figli, 3 bimbe e un bimbo. Poi quando il responsabile dell’Interpol si è qualificato, tutti si sono calmati e l’uomo è finito in manette. In quel momento, Scibilia si stava recando in un bar con un bimbo di 8 anni.

L’inchiesta è partita dopo una segnalazione di una delle vittime che aveva spiegato che l’uomo, nonostante i gravi reati compiuti e la condanna passata in giudicato, era ancora libero e usasse il profilo Facebook.

Gli inquirenti hanno scoperto tramite l’Inps che l’uomo percepiva una pensione e che a Roma c’era una persona che eseguiva prelievi e bonifici usando conti correnti intestati a Scibilia. I poliziotti hanno poi indagato tramite intercettazioni e hanno scovato l’uomo a Samanà, oltre a identificare la donna che favoriva la sua latitanza tramite movimenti finanziari a Roma.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato a Santo Domingo e poi espulso per essere rimandato in Italia, dato che era lì irregolarmente e dati i suoi precedenti.