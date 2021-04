Morto a 17 anni Riccardo Coman, star di Tik Tok, stroncato da un tumore. Il giovane aveva parlato della sua malattia sui social

È morto a soli 17 anni Riccardo Coman, star di Tik Tok, a causa di un tumore con cui aveva combattuto per 3 anni. Il giovane era divenuto una star del noto social Tik Tok a cui si era iscritto da circa un anno. Lì, aveva raccontato della sua malattia. Tre anni fa Riccardo aveva saputo di avere il sarcoma di Erwing, malattia che ne ha causato il decesso lentamente. Riccardo però si è sempre mostrato battagliero.

Il giovane aveva quasi 400 mila followers a cui non ha mai tenuto segreto l’intento di voler ironizzare su quanto stesse vivendo. Da gennaio 2020, quando si era iscritto su Tik Tok, aveva postato più di 400 video in cui parlava ai giovanissimi della sua condizione e delle terapie a cui si sottoponeva. Ha continuato sempre a sperare, dato che l’ultimo ciclo di cure sembrava aver dato miglioramenti.

A inizio aprile aveva detto di sentirsi meglio e che intendeva preparare all’estate, ma lo scorso 17 aprile è deceduto. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Riccardo sul sui suoi social, con anche messaggi di sostegno per tutti i ragazzi che come lui, contrastano la malattia.