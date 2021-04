Paura al parco: 20enne picchiato e rapinato, codice giallo all’Umberto I

Passeggiava tranquillamente in compagnia della fidanzata al Parco delle Valli, nel III Municipio Montesacro, a Roma, quando è stato aggredito e rapinato. Paura per il 20enne e la sua accompagnatrice che si sono ritrovati faccia a faccia con una banda di aggressori. Un pomeriggio romantico che si è trasformato, dunque, in un vero e proprio incubo. La rapina si è consumata intorno alle 19:00 di lunedì 19 aprile al parco che si trova nei pressi di Conca d’Oro. Qui la coppia di fidanzati è stata sorpresa da tre ragazzi malintenzionati. Minacciati i due, il 20enne è stato colpito al volto con un pugno e poi rapinato dello zaino che portava in spalla, contenente solamente dei libri.

Sono intervenuti gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara e il personale del 118 che ha poi trasportato il 20enne ferito al volto al Policlinico Umberto I, dove è stato refertato con un codice giallo. Ascoltata la testimonianza della coppia di fidanzati e sul caso indagano gli investigatori del commissariato di via Enriquez. Fortunatamente, il giovane non riporta ferite gravi e i carabinieri stanno cercando di far luce sull’accaduto. Una brutta vicenda, sicuramente da dimenticare. Il parco, inoltre, già in passato aveva chiesto di rafforzare i controlli all’interno dell’area verde, poiché c’erano state diverse rapine e aggressioni nel giardino. Forse è ora di prendere in considerazione quest’ipotesi, per far sì che il parco ritorni a essere un luogo sicuro, e non un posto di cui aver paura.