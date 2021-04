Lascia la Ferrari nuova in folle: l’auto finisce nel lago di Garda a Sirmione

L’uomo l’aveva parcheggiata vicino alla spiaggia di Brema, in folle, ma c’era una leggera pendenza e l’auto ha cominciato a muoversi

Un uomo ha parcheggiato la Ferrari nuova di zecca vicino alla spiaggia di Brema a Sirmione (Brescia), ma l’ha lasciata in folle. Dato che c’era una certa pendenza, l’auto ha iniziato a muoversi ed è finita nel lago di Garda. Il proprietario si trovava a bordo e non è riuscito a fermare l’auto. L’immagine ha fatto il giro delle pagine Facebook dedicate al lago, e l’episodio ha suscitato grande ilarità. L’uomo è stato costretto a chiamare il carro attrezzi. Tra i commenti sui social:«Mancavano i soldi per l’autolavaggio?».

La Ferrari è finita poco lontano dalla riva, in un punto in cui non c’è acqua alta, quindi per l’uomo non vi è stata alcuna conseguenza. Alcuni agenti hanno aiutato a recuperare l’automobile. Sui social qualcuno ha commentato:«Non c’entra nulla l’invidia. Meglio che sia capitato a un proprietario di una Ferrari che a un povero cristo come me che acquista un’utilitaria di 15mila euro in 2.500 rate».

Qualcun altro ha scritto:«Non è più una supercar, ma un mezzo anfibio». C’è stato però anche chi ha commentato che il padrone della suddetta Ferrari «non è il primo a cui capita un incidente del genere».