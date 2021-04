Ragazza posa nuda sull’auto della Polizia locale. La denuncia

La foto è stata scattata in pieno pomeriggio in una zona centrale di Milano. A denunciare il fatto il Consigliere Regionale della Lega, Massimiliano Bastoni sulla sua pagina Facebook.

L’auto della Polizia locale e una ragazza che, in posa, mostra il suo lato b. Lo foto è stata scattata in uno dei luoghi centrali di Milano: siamo, infatti, in Piazza Beccaria, vicinissima a Piazza Duomo. Lo scatto è avvenuto in pieno pomeriggio e a catturare le immagini, le telecamere di videosorveglianza del Comune. La protagonista della foto non è stata ancora identificata. Sconosciuto ancora il motivo di tale atto.

La denuncia sui social

A denunciare il fatto, il Commissario Regionale della Lega Massimiliano Bastoni che, sul suo profilo Facebook scrive: «Siamo al grottesco. Ormai a Milano può capitare di tutto alla faccia della videosrveglianza tanto decantata dal Sindaco Beppe Sala e dal Comandante dei vigili Ciacci».

Bastoni continua: «Si lascia che queste cose avvengano senza conseguenze davanti a uno dei palazzi istituzionali della città dove ci dovrebbe essere il corpo preposto alla sicurezza locale. È evidente che qualsiasi cosa può accadere a Milano nella totale assenza di controlli».