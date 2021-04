Oroscopo di mercoledì 21 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 21 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: Giornata interessante, qui parlo di buon recuperom di situazione utile ma capisco che molti potrebbero rispondermi: Paolo Io mi sento proprio stanco, mi sembra veramente di avere tanti pesi sulle spalle. In realtà è così, penso anche a coloro che devono superare un problema burocratico, legale: Io spero che ultimamente una piccola buona notizia sia arrivata, che uno sblocco ci sia stato nel corso degli ultimi 10 giorni, il fatto di avere piccole soluzioni in mano è importante. Si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera E tu hai appena iniziato una fase di recupero che durerà diverse settimane e che sarà impegnativa ma anche risolutiva.

Toro

Il Toro si trova a dover combattere con una certa apatia, noia: il Toro è un perseverante però si diverte e fa le cose, se non si diverte, si blocca. In realtà questa situazione astrologica è molto ambigua perché da una parte abbiamo dei pianeti del calibro di Giove e Saturno che mi dicono che non sei molto contento di quello che stai facendo, dall’altra però come dicevo anche ieri possono arrivare delle piccole soddisfazioni. Allora immagino che magari chi ha iniziato un lavoro, una collaborazione che non è al top in questo periodo dica: sì, è sempre meglio di niente ma non abbia altro a cui affidarsi quindi per ragioni di quieto vivere, di opportunità, questo è momento in cui forse non conviene fare cose nuove ma vivere un po’ su quello che è stato. Attenzione con Acquario e Leone.

Gemelli

I Gemelli in questo mercoledì possono mettere a punto delle strategie vincenti. Non bisogna rimandare nulla a giovedì e venerdì, quando la Luna sarà contraria, quindi muoviti. Sappi che comunque questo è un anno importante se vuoi convalidare un sentimento, sposarti, convivere, fare un incontro. Devo anche dire che i prossimi due mesi sono utili per la forma fisica. Potresti firmare un armistizio con un nemico.

Cancro

Cancro: puoi contare su questa seconda parte di aprile visto che la prima è stata oltremodo nervosa. Non parlo di un periodo no, parlo di un periodo di attesa e cos’è che mi fa pensare questo? Il fatto che da metà maggio avremo un oroscopo più risolutivo, quindi evidentemente certe risposte non arrivano prima della metà del prossimo mese. Allora, ricapitolando: fine marzo-inizi di aprile, periodo pesante; aspetta la seconda metà di aprile perché ti sentirai meglio. Ora dovresti essere molto più sereno rispetto al mese scorso, agli inizi di aprile, ma ancora con questo interesse per quanto riguarda il lavoro, forse anche l’amore, questioni di famiglia, per una questione che bisogna assolutamente risolvere, bisogna assolutamente portare avanti. Ci sono buone prospettive in arrivo per te .