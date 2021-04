Oroscopo di giovedì 22 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 22 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Il segno zodiacale dell’Ariete: piano piano si recupera, abbiamo anche una primavera e un’estate di grande forza esci da un periodo complicato, lo sai molto bene, a volte faccio l’esempio proprio delle spalle dolenti per i pesi che hai dovuto sopportare, però qualcosa si intravede all’orizzonte. Chiaro che si tratta di un elemento di forza progressivo, perché il massimo poi lo avremo quando Giove sarà in Ariete, tra qualche mese. Intanto però godiamo di questa situazione astrologica che può portare dei vantaggi, può portare anche diciamo così delle piccole soluzioni. In vista di un anno di riferimento, il 2022, parlavo prima di un Giove in Ariete dal 10 maggio 2022, sembra un tempo lontano però evidentemente ci vuole un anno per rimettersi in gioco e gradualmente dovresti notare che le cose vanno meglio, quantomeno adesso hai una capacità di azione che prima non c’era.

Toro

Il Toro in queste due giornate di giovedì e venerdì avrà una bella carica di energia e la Luna è in buono aspetto a Venere garantisce un buon rapporto con gli altri. Spendere soldi anche per superare qualche momento di tristezza va bene, ma attenzione gli investimenti a lunga gettata, perché con Giove e Saturno contrari, non è il caso di fare il passo più lungo della gamba. Adesso addirittura potresti decidere persino nel lavoro di fare un pochino meno e un pochino meglio. Comunque non sono esclusi piccoli premi.

Gemelli

Gemelli: a volte fai troppo, vorresti concludere tante cose ma se ne inizi 100, poi è difficile portarle a termine. Ora, se c’è una persona che non ti risponde in amore, se le risposte che ottieni non sono quelle che vorresti, ci vuole solo un po’ di calma. Ricordiamo che queste 24 ore sono particolari e possono comportare nella tua vita anche un po’ di stress. Nelle sensazioni che provi c’è un po’ di amarezza per un passato che riguarda l’amore, ma ricordiamo sempre che è un periodo di innovazione quindi, forse sarebbe il caso di non pensare al passato.

Cancro

Il Cancro non deve trascurare l’amore, perché se è vero che agli inizi di questo mese Venere è stata contraria, adesso è tornata attiva e questo naturalmente può comportare da parte tua un progresso. Credo proprio che l’amore in questi giorni sia al centro dell’attenzione dei nati Cancro. Non parlo solo dell’amore dal punto di vista di coppia, ma di quello puramente psicologico, quello che sorge da una necessità affettiva e che magari ha anche sviluppato sul piano sociale. Insomma il fatto di sentirti in mezzo ad un gruppo, di sentirti amato, e l’isolamento in certi casi può capitare anche se le polemiche sono troppo e ti sei sentito bersagliato.