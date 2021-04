Bollettino coronavirus 22 aprile, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 22 aprile, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

Un decesso e 127 nuovi casi in Alto Adige. L’andamento covid risulta stabile in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi 85 di 1073 tamponi pcr e 42 su 6718 test antigenici. Risultano ricoverati 119 pazienti covid: 16 in terapia intensiva, 42 in strutture private e 61 nei normali reparti. Sono invece 2.571 gli altoatesini in quarantena.

