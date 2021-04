In Germania 30mila nuovi casi di Covid-19: da fine maggio vaccini per tutti

Ancora numeri di contagio importanti in Germania, sono infatti quasi 30 mila i casi di contagio registrati dal Robert Koch Institut nel giro di 24 ore.

Stando all’istituto scientifico di riferimento del governo tedesco sono 29.518 le nuove infezioni e 259 i decessi. In lieve aumento rispetto a ieri anche l’incidenza settimanale dei nuovi contagi su 100 mila abitanti, saliti a 161,1. È questo il parametro decisivo su cui si orienta la Germania, per stabilire le misure anticovid: proprio ieri il Bundestag ha approvato il cosiddetto “freno di emergenza” a livello federale, che scatta se l’incidenza supera i 100 nuovi casi per tre giorni.

A Berlino è appena iniziata la seduta del Bundesrat, il senato federale, che pure dovrà votare sulla modifica della legge sulla pandemia, oggetto di un acceso dibattito interno. Particolarmente acceso è lo scontro sull’impiego del coprifuoco notturno, contro il quale i liberali hanno già annunciato un ricorso alla Corte costituzionale.

Bild, in Germania vaccini per tutti

Vaccini per tutti, senza più tener conto di alcuna priorità per le diverse categorie: in Germania potrebbe accadere già a fine maggio. È quello che scrive la Bild, riportando la conferma del delegato della Cancelleria Helge Braun, secondo il quale il via libera potrebbe arrivare “fra fine maggio e gli inizi di giugno”. Su questo si discuterà fra l’altro il 26 aprile, in occasione del prossimo vertice sui vaccini.