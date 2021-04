Schianto fatale in autostrada, 5 morti : auto resta schiacciata tra due tir

Un’intera famiglia è morta in un terribile incidente stradale in autostrada a Santa Maria do Para, in Brasile. A perdere la vita due adulti, un adolescente e due bambini

Schianto fatale a Santa Maria do Para, in Brasile, dove una famiglia di cinque persone è rimasta uccisa in un terribile incidente in autostrada. Nell’incidente sono morti due adulti, un adolescente e due bambini.

Dalle immagini dell’incidente si vede l’auto dietro un tir che marciava a bassa velocità in autostrada ma anche che, all’improvviso, un secondo tir si è avvicinato velocemente dietro l’auto e in pochi secondi ha schiacciato l’automobile tra i due camion.

Da quanto riporta la Polizia Stradale Federale, l’auto avrebbe rallentato per oltrepassare un dosso e il tir non è riuscito a frenare in tempo, finendo con lo schiantarsi sull’auto.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato i cadaveri delle cinque persone dopo aver smontato la vettura. A perdere la vita Marcio Ramos de Souza, 45 anni, sua moglie Dina Charlen, 39 anni, la loro nipote 14enne Kethenen Wenil e le due figlie della coppia.