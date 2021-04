Sottomarino scomparso in Indonesia, corsa contro il tempo: “Restano solo 72 ore di ossigeno”

Una corsa contro il tempo per soccorrere il sottomarino scomparso in Indonesia, con a bordo 53 persone. La Marina indonesiana lancia un allarme: “Restano solo 72 ore di scorta di ossigeno”. Mobilitazione internazionale.

La marina indonesiana è impegnata nelle operazioni di ricerca di un sottomarino disperso al largo di Bali. Il mezzo, che a bordo conta ben 53 persone, è stato dichiarato scomparso nella giornata di mercoledì. Si tratta di un sottomarino di fabbricazione tedesca, il KRI Nanggala-402, costruito 44 anni fa. Secondo quanto viene riportato dalle fonti locali, il mezzo stava conducendo un’esercitazione con dei siluri nelle acque a nord dell’isola di Bali, ma non sarebbe riuscito a trasmettere i risultati come previsto. La marina indonesiana ha chiesto aiuto anche alla vicina Australia e a Singapore, nel disperato tentativo di recuperalo. Il timore, infatti, è che possa terminare la scorta di ossigeno all’interno del sottomarino, provocando così la morte dell’intero equipaggio.

Solo 72 ore di tempo per salvarli in tempo

Si tratta di una corsa contro il tempo, ormai. Le squadre di soccorso indonesiane, infatti, hanno soltanto 72 ore di tempo, prima che le riserve di ossigeno a bordo del sottomarino si esauriscano irrimediabilmente. A dichiararlo sono state le stesse autorità indonesiane, precisando che i contatti con il mezzo si sono persi verso le ore 3:oo di ieri, mercoledì 21 aprile. “Siamo ottimisti speriamo che tutto vada per il meglio”, ha commentato il ministro della Difesa indonesiano, Prabowo Subianto. A bordo, si ricorda, ci sono in tutto 53 persone: oltre al capitano, si sono imbarcati tre esperti in armamenti e altri 49 membri dell’equipaggio.

Sempre secondo quanto reso noto da una comunicazione ufficiale pervenuta dalla Marina indonesiana. è probabile che il sottomarino “si trovi ad una profondità di 600-700 metri“, ha dichiarato il portavoce della Marina Julius Widjojono. La segnalazione è stata lanciata dapprima dalla Marina di Giacarta, che avrebbe infatti localizzato proprio a quelle profondità un oggetto ad alto magnetismo non ancora identificato. Se così fosse, tuttavia, sia le operazioni di recupero del mezzo, che le condizioni stesse del sommergibile potrebbero rivelarsi fin troppo critiche. “Il sottomarino è concepito per immergersi a profondità di 250-500 metri. Oltre è pericoloso“, ha infatti spiegato Widjojono, mentre viene avanzata l’ipotesi che il serbatoio del carburante possa essere stato danneggiato dalla pressione dell’acqua.

Ad ogni modo, per il momento non si hanno ancora notizie in merito alle condizioni dell’equipaggio.Il ministro della Difesa di Singapore, Ng Eng Hen, ha annunciato l’invio di una nave di soccorso, MV Swift Rescue, con a bordo un team medico, su richiesta della Marina indonesiana. A prestare assistenza per le eventuali operazioni di recupero e soccorso, però, parteciperanno anche Australia, Corea del Sud, Stati Uniti, Germania, Francia, Russia, India e Turchia.