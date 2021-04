Medico inietta soluzione fisiologica al posto del vaccino Pfizer:«Pazienti mi pressavano, volevo accontentarli»

Un medico ha iniettato ai propri pazienti che a sua detta «lo pressavano» una soluzione fisiologica invece del siero Pfizer, «per accontentarli». Ecco cos’è successo

Un medico di base avrebbe somministrato della soluzione fisiologica ai propri pazienti, invece del siero Pfizer che aveva a disposizione, ad almeno una trentina di persone, convinte di aver ricevuto la propria dose di vaccino. È accaduto a Falconara Marittima (Ancona), e sul caso sta indagando la Squadra Mobile di Ancona. Le accuse sono di falso ideologico e lesioni compiuti da pubblico ufficiale.

La polizia ha perquisito lo studio del dottore per trovare documentazione. Tre pazienti avevano avuto il sospetto che qualcosa non quadrasse dalla riluttanza del medico a rilasciare attestazioni di vaccinazione e da altre inesattezze sul tipo di vaccino somministrato e sulle date del richiamo.

Da una prima analisi di documentazione e testimonianze, il medico, che possedeva il vaccino Pfizer fornito dalla Asur Marche come previsto dagli ultimi Dpcm, avrebbe iniettato semplice soluzione fisiologica a parecchi suoi pazienti, di varie fasce d’età, al posto del vaccino Pfizer. Una parte di questi pazienti sono stati trovati dagli investigatori che però sospettano ve ne siano altri, ignari di non aver realmente ricevuto il vaccino.

Testimoni hanno riferito che il medico avrebbe chiesto ai pazienti di firmare le liberatorie senza rilasciare la ricevuta del vaccino. Anche questo ha portato i pazienti a chiamare la polizia. Quel che preme agli agenti è scoprire cosa il medico ne abbia fatto dei vaccini veri in suo possesso e dove siano finiti quelli al posto dei quali avrebbe iniettato soluzioni fisiologiche.

Secondo fonti di investigazione, l’uomo avrebbe raccontato agli inquirenti di averlo fatto per assecondare i pazienti mutuati che lo pressavano per avere la loro dose e di non ricordare a chi di loro avesse somministrato il vero vaccino anti Coronavirus.