Ha problemi respiratori, ma nessuno la visita in ambulatorio: muore mentre va in ospedale

Luisa Cerato, 75 anni, è deceduta in auto, mentre auto mentre stava andando al pronto soccorso di Cassino dopo che le è stata negata una visita al presidio ambulatoriale territoriale della Casa della salute di Pontecorvo. La donna ha iniziato ad avere problemi di respirazione, così la nipote l’ha accompagnata in ambulatorio per farla vedere da un medico. Secondo quanto riportano i familiari, nessuno avrebbe, però, visitato la donna. Infatti, le è stato detto di andare direttamente in ospedale. Durante il tragitto però, non ce l’ha fatta ed è morta.

Luisa, infatti, è peggiorata in poco tempo nel corso del tragitto, lungo 13 Km, e quando è arrivata in pronto soccorso per lei non c’è stato nulla da fare. La donna è morta sotto gli occhi della nipote. Il problema principale è che, come avviene ormai da un anno, in piena pandemia, si sottovalutano le malattie “comuni”. Non esiste soltanto il Covid, la gente, purtroppo, continua a morire. Il Covid è un male aggiuntivo a tutti quelli che già conosciamo. Gli ospedali, gli ambulatori, dovrebbero dare la stessa priorità ai pazienti affetti dal virus e non.

Leggi anche: Elena, uccisa ad Aosta: il presunto killer con precedenti per stupro e violenza

Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura, che ha aperto un’inchiesta per vederci chiaro ed accertare eventuali responsabilità a carico di chi avrebbe dovuto visitarla e non l’ha fatto, per capire se si sarebbe potuta salvare. Al momento non ci sono nomi iscritti nel registro degli indagati. I militari hanno ascoltato le persone tra le quali anche sanitari, dell’ambulatorio di Pontecorvo e acquisito il referto che dichiara il decesso della donna presso l’ospedale, dopo che i medici, una volta giunta al nosocomio, ne hanno constato la morte. Come da prassi, il magistrato ha disposto l’autopsia sulla salma.