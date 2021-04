Pusher assassinato a Monza, trovato un mandante: avrebbe promesso 2mila euro a ragazzini per il delitto

Pusher assassinato a Monza, trovato un mandante: avrebbe promesso 2mila euro per il delitto di Cristian Sebastiano, ucciso da un 14enne e un 15enne.

Trovato un presunto mandante per il delitto del pusher Cristian Sebastiano, 42enne ucciso lo scorso 29 novembre a coltellate nel quartiere San Rocco di Monza, da due adolescenti di 15 e 14 anni. I due minori saranno processati a luglio, mentre i carabinieri hanno arrestato G. Gambino, 43 anni che secondo gli inquirenti sarebbe concorrente morale, istigatore del proposito delittuoso e secondo l’inchiesta, spinto da rancore nei confronti della famiglia Sebastiano.

Secondo quanto spiegato dai carabinieri di Monza, ai due giovani sarebbero stati promessi 2mila euro per assassinare Sebastiano, il loro pusher di cocaina.

Questo è emerso dalle indagini, dopo diverse testimonianze raccolte nel quartiere, che il 14enne imputato (che afferma di essere uscito da casa per rapinare l’uomo e non per ucciderlo) mentre il 15enne avrebbe ammesso e poi rinnegato tutto.

Nei confronti dei due minorenni, la giustizia minorile ha da subito contestato la premeditazione, per quanto concerne lo spaccio di quartiere.