Traffico in tilt sulla Colombo: ambulanza si ribalta. 4 feriti

Incidente sulla Cristoforo Colombo (Roma): un’ambulanza, all’altezza di via Georgofili, si è scontrata con un’autovettura. Secondo la ricostruzione dei fatti l’ambulanza rimasta coinvolta nell’incidente è un’ambulanza privata (non Ares 118) che era impegnata nel trasferimento di un bambino al Bambino Gesù per la somministrazione di terapia. A quanto ricostruito dalla polizia locale, l’ambulanza nello schianto si è ribaltata. L’auto, invece, è finita sul marciapiede della laterale. Quattro i feriti.

Una volta sul posto, gli operatori del 118 hanno immediatamente trasportato il bambino e la mamma al Bambino Gesù. Tre feriti sono stati invece portati in diversi ospedali in codice rosso per dinamica, ma non gravi. I tre sono stati trasferiti agli ospedali San camillo, Sant’Eugenio e San Giovanni. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Chiusa al traffico la carreggiata laterale di via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Accademia degli Agiati e via dei Georgofili. Restringimento al transito veicolare nella corsia centrale. Diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Tintoretto per i rilievi e viabilità: nello schianto l’ambulanza ha colpito un lampione della corsia centrale, sia la corsia centrale che quella laterale sono state chiuse paralizzando totalmente il traffico.