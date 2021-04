È accaduto poco le 17.30 in un bar del quartiere Miano, alla periferia Nord di Napoli.

Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in bar alla periferia Nord di Napoli. Secondo le prime informazioni l’uomo – del quale non si conosce ancora l’identità – era all’interno del locale, in via Vittorio Veneto, dove hanno fatto irruzione alcuni uomini armati, che hanno sparato, uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.