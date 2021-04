Delitto Willy, imputati chiedono rito abbreviato (per avere sconto pena)ma il giudice dice no. Ecco cos’è successo

Gli imputati per il delitto di Willy Monteiro, non avranno accesso al rito abbreviato. Per il Gup del Tribunale di Velletri, si tratta di una richiesta inammissibile. I legali dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, di Paolo Belleggia e Mario Pincatelli, rinviati a giudizio della corte d’assise di Frosinone che si incontrerà il prossimo 10 giugno, hanno provato a chiedere il rito abbreviato che consentirebbe loro di avere uno sconto di un terzo della pena.

Tale rito è però precluso a reati gravi quali omicidio volontario, di cui sono accusati i quattro giovani.

L’accusa è infatti di aver ucciso il 21enne Willy Monteiro la notte del 6 settembre 2020 a Colleferro.