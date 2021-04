Oroscopo di venerdì 23 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 23 aprile. E tu, di che segno sei?

Una giornata un pochino Sotto tono. Qui bisognerebbe distinguere tra Coloro che sono un po’ giù di umore per i motivi che stiamo ripetendo da tempo e cioè che questo è un anno che li mette in gioco ma faticoso perché bisogna ripulirsi di tutte le scorie in qualche modo accumulate dalla fine del 2019, e chi invece sente che non c’è molto feeling attorno ed è stato male, quindi anche un problema fisico da superare. Ricorda che adesso devi valutare un amore: non è un grande amore se c’è Convenienza, non è un grande amore se c’è controllo, non è un grande amore se tu sei protagonista ma anche un po’ troppo dipendente dal giudizio degli altri. E’ proprio per questo motivo che tanti nati Ariete adesso si chiederanno: Cos’è l’amore e chi è nella vita che può rappresentare questo sentimento? L’amore è stare insieme, il rispettarsi. Venere in aspetto neutrale regala delle emozioni in più, anche dei ripensamenti soprattutto con Cancro e Bilancia.