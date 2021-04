Oroscopo di sabato 24 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 24 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

L’Ariete vive un sabato in cui Bisogna dire quello che si pensa, Ma con attenzione. Non tutte le cose che stai facendo negli ultimi mesi hanno avuto un grande risultato però l’importante è fare delle cose nuove, quindi iniziare nuovi programmi, nuovi progetti. La cosa bella dell’Ariete, che veramente è invidiabile, è che anche se tutto è contro, anche se I risultati non sono eccezionali, l’Ariete va avanti: quando ti fissi nessuno può fermarti, questo vale per l’amore, vale per il lavoro, quindi alla fine di quello che pensano gli altri poco te ne cale. Qui c’è chi deve uscire da un problema però personale o fisico.

Toro

Toro: dovresti sfruttare questa giornata per dichiarare il tuo amore. Le persone che vogliono formare una famiglia, che sono positive nei confronti dell’amore, non devono fermarsi ora che Venere è favorevole. Avvicinati ad una persona, cerca di fare qualcosa di bello per te stesso: sì, lavoro e soldi contano poi quest’anno ancora di più visto che Giove è contrario. Mi pare che le spese siano tanto, che un lavoro non gratifichi più di tanto, però io sono convinto che prima o poi un piccolo premio arriverà. Questo è un anno di contenimento, forse fai sempre le stesse cose, Ti sei anche annoiato però attenzione a non fare il passo più lungo della gamba: non credo che con Giove e Saturno contrari sia giusto fare salti nel buio.

Gemelli

Gemelli: in questo sabato senti ancora una forte tensione. Io continuo a pensare che il tuo, prima o poi, sia il segno prediletto dal 2021: chiaro che anche tu devi in qualche modo uscire fuori da una situazione di tensione vissuta negli ultimi tempi. In che modo? Be’, diciamo per esempio… sviluppando la curiosità: Questa è la molla che muove tutti i nati sotto questo segno zodiacale. Se volete fare impazzire un Gemelli, fategli un regalo ma Non ditegli cosa Oppure Fategli trovare un pacchetto in casa qualche giorno prima deò compleanno e ditegli: guai! non puoi aprirlo! Credo che il Gemelli durante la notte cercherà di aprirlo e richiuderlo in modo che voi non vi accorgiate del misfatto. in realtà questa curiosità è la molla che spinge i Gemelli a fare tante cose nel mondo, in qualche modo le persone che hanno maggiori probabilità di riuscita Nella vita sono proprio quelle che sono curiose di tutto, quindi siete abili nell’investigare, nel capire, nel parlare, nell’ascoltare e adesso siete anche curiosi di capire che cosa può accadere a breve. io sarei sempre positivo: anche se si è chiuso un progetto un programma se ne aprirà un altro.

Cancro

Cancro: devi darti da fare in questo sabato perché poi domenica avremo la luna storta. Come già all’inizio del mese di aprile ci sono stati momenti non proprio semplici: forse è il caso di recuperare l’amore, forse ti devono comunicare una data per un progetto, Forse sei in attesa di una lettera, di un nulla osta, una questione burocratica o legale è da chiarire perché è probabile che qualcuno ti abbia messo in mezzo ad una disputa. Attenzione In questo senso con Leone e Acquario,