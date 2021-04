Rapiscono e torturano disabile 25enne: due arresti a Manfredonia, in provincia di Foggia. Lo hanno accusato di aver rubato un cucciolo di cane

Due persone sono finite in manette poiché avrebbero rapito, torturato e pestato un disabile di 25 anni di Manfredonia (Foggia), accusandolo di aver loro rubato un cucciolo di cane.

È quanto hanno appurato i poliziotti che hanno arrestato una coppia, P. Lebiu, 40enne, e F. Cotugno, 43 anni per tortura con aggravante di sequestro di persona e lesioni aggravate.

I fatti sono avvenuti lo scorso 19 marzo quando il giovane, portato dai due indagati in una campagna, sarebbe stato bloccato, coi polsi legati dietro la schiena, con addosso un guinzaglio e picchiato con violenza con una mazza anche con una bottiglia rotta.

Il 25enne ha raccontato agli inquirenti che già il giorno prima lo avevano picchiato. Il padre del giovane, come ricostruito dagli inquirenti, per provare a chiudere definitivamente la questione, avrebbe dato la propria disponibilità a risarcire economicamente il presunto furto del cane, nonostante il figlio gli avesse detto di non averlo fatto.