Biden riconosce come genocidio atrocità contro armeni. Turchia:«Grave errore, così si ostacola pace e stabilità nella nostra regione»

Il presidente Usa Joe Biden ha riconosciuto ufficialmente le atrocità commesse contro gli armeni da parte dell’impero ottomano in quanto genocidio. Con il termine genocidio armeno, si ricordano le deportazioni e le uccisioni di armeni da parte dell’impero ottomano tra il 1915 e il 1916, che provocarono 1,5 milioni di morti.

Ammetterlo significa «confermare la storia», e non «dare la colpa» alla Turchia. Biden ha anche aggiunto:«Vogliamo che questo non accada mai più». Repentina la risposta da Ankara. «La Turchia non ha lezioni da prendere da nessuno sulla propria storia», ha dichiarato il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu.

Il ministro degli Esteri turco ha poi invitato Biden «a correggere questo grave errore, che ostacola la pace e la stabilità nella nostra regione e apre una ferita profonda che mina la nostra amicizia e fiducia reciproca».

Cavusoglu ha poi convocato l’ambasciatore Usa per lamentarsi della decisione di Biden di riconoscere il genocidio dell’Armenia. Precedentemente, il ministero turco aveva detto:«Respingiamo e denunciamo con la massima fermezza la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti sugli eventi del 1915».