Figliuolo:«Dopo anziani e fragili, vaccini per tutti dai 31 ai 64 anni». E boccia il vaccino Sputnik

Il generale Figliuolo boccia il vaccino Sputnik e apre ai vaccini dai 31 a 64 anni. In una visita a un centro vaccinale in Friuli, il generale ha detto che «tipologie di vaccino diverse forse servivano qualche mese fa, poiché oggi arrivano in quota sufficiente. È inutile che da qualche parte si chieda ad Aifa di intervenire».

«Aifa interviene sulla scorta di quello che decide Ema», ma per ciò che concerne «Sputnik il dossier non è ancora completo, non esiste una rete di farmacovigilanza». E poi, «l’azienda produttrice ha posticipato la visita ispettiva presso i siti produttivi. Non sono un tecnico ma bisogna che i cittadini sappiano questo altrimenti non si fa buona informazione».

Secondo quanto si apprende, il commissario avrebbe spiegato, in visita a Palmanova, di voler sottoporre a valutazione del Comitato, un progetto che preveda, dopo aver vaccinato over 64 e fragili, l’apertura a tutte le categorie, dai 31 ai 64 anni.

Leggi anche:—>Positivo al Covid con febbre e tosse va a lavoro e in palestra: contagia 22 persone

È risultato infatti che prove di casi gravi sotto i 30 anni (senza altre patologie), risulterebbero essere irrilevanti da un punto di vista statistico.