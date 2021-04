Madre assassinata dall’ex mentre riposa col figlio di un anno in braccio:«Mi mancava mio figlio». L’uomo l’ha pugnalata

Lais Goncalves da Silva, 30 anni, è morta per mano dell’ex che si è introdotto in casa sua mentre stava dormendo con il braccio il figlio di un anno e nove mesi. È accaduto in Brasile, a Sao Pedro de Aldeia.

L’ex della donna, 24 anni, si è costituito alla polizia affermando di essere stato impulsivo perché da tempo non vedeva il figlio e gli mancava. L’uomo ha detto che la ex lo avrebbe minacciato con un coltello che poi lui è riuscito a strapparle e per difendersi l’ha uccisa.

Una versione a cui la famiglia di lei non crede e neppure gli investigatori. L’uomo è infatti finito in manette accusato di omicidio. L’ipotesi è che l’uomo non accettasse la fine della relazione e si sia vendicato. L’uomo sta aspettando il processo, ora rischia fino a 30 anni di carcere.