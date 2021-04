Regno Unito, il 25% adulti ha ricevuto due dosi di vaccino: “Traguardo enorme”

Nel Regno Unito la campagna di vaccinale prosegue a ritmo sostenuto: un quarto degli adulti ha già ricevuto tutte e due le dosi di vaccino. “Un traguardo enorme”, “ogni vaccinazione è una speranza”.

Secondo i dati aggiornati al 26 aprile, un quarto degli adulti del Regno Unito – ovvero più di 13 milioni di persone – avrebbe ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti Covid-19. In tutto, riportano le fonti locali, sono state somministrate 47.045.391 milioni di dosi, di cui 33.843.580 milioni corrispondono alle prime dosi e 13.201.811 milioni alle seconde.

Si tratta di un traguardo importante, di un “motivo straordinario per festeggiare”, ha sottolineato il ministro della Salute Matt Hancock. Hancock ha anche ringraziato tutto il personale del Servizio sanitario nazionale (così come anche i volontari, le autorità locali, le forze armate e i dipendenti pubblici) per “l’incessante lavoro” che ha permesso in tempi record di vaccinare “il più rapidamente possibile” la popolazione britannica. Nel frattempo, la campagna vaccinale prosegue a ritmo sostenuto, e l’Nhs (il Servizio sanitario nazionale) ha già invitato le persone di 42 e 43 anni a prenotarsi per la prima dose del farmaco.

Circa mezzo milione di persone in più in Inghilterra sono state invitate a prenotare la loro prima dose del vaccino anti Covid-19 già da lunedì scorso. Si apre, infatti, la finestra di vaccinazione per tutti i cittadini tra fino ai 42 anni, con alle spalle già due terzi del gruppo di età precedente – dai 45 ai 49 anni – che hanno ricevuto il farmaco. Il ministro della Salute inglese, Matt Hancock, ha sottolineato che le autorità continueranno “a lavorare sulla fasce di età, così da assicurarci che tutti gli adulti possano ricevere entro la fine di luglio almeno la loro prima dose“.

Nel frattempo, l’Irlanda del Nord sta aprendo il suo programma di vaccinazione alle persone di età compresa tra 35 e 39 anni, con il Galles ha chiesto agli over 40 di iniziare a prendere appuntamento per il farmaco e la Scozia che, invece, apre la vaccinazione agli over 45. E se da un lato le misure restrittive stanno cominciando ad allentarsi un po’ in tutto il Regno Unito, il governo continua a premere sul senso di responsabilità di cittadini, che sono dunque invitati a rispondere positivamente alla chiamata alle somministrazioni.

A tal proposito, è stato realizzato lo spot televisivo che promuove il vaccino Covid-19 con lo slogan “ogni vaccinazione è una speranza”, e che viene rivolto in particolare a tutte quelle persone di età inferiore ai 50 anni. Sempre per tentare di spingere quanti più cittadini possibili a ricevere il farmaco, un altro annuncio esorta invece le persone a “unirsi ai milioni già vaccinati”, mentre ribadisce come “servono due dosi per la massima protezione”.