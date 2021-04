Torre Annunziata, ucciso per un parcheggio a 61 anni: firmata ordinanza contro occupazioni abusive

Un uomo di 61 anni ucciso per un parcheggio, firmata l’ordinanza del sindaco di Torre Annunziata contro tutte le occupazioni abusive. “Diffondere legalità e rispetto reciproco, condannata qualsiasi forma di violenza e prevaricazione”.

Nelle scorse ore, il sindaco della città vesuviana di Torre Annunziata (Napoli), Vincenzo Ascione, ha firmato un’ordinanza per la “rimozione dal suolo pubblico di tutte le occupazioni effettuate dai cittadini non autorizzate dagli Uffici comunali che impediscano la libera circolazione pedonale e carrabile del territorio comunale”. Il primo cittadino ha inoltre emanato il provvedimento che diffida i cittadini da “qualsiasi occupazione illegittima della sede stradale finalizzata al riservarsi un posto auto o moto senza averne alcun titolo o diritto”. Tale ordinanza è scaturita seguito della morte di Maurizio Cerrato, 61enne aggredito brutalmente nel tentativo di difendere la figlia, che aveva parcheggiato l’auto in un posto “occupato” con una sedia.

“Condannata qualsiasi forma di violenza e prevaricazione”

Il primo cittadino di Torre Annunziata ha emanato un’ordinanza atta a contrastare il grave problema dell’occupazione abusiva di suolo pubblico. Una questione, questa, che riguarda in particolar modo gli spazi riservati al parcheggio delle auto, e che si è resa di recente protagonista di un drammatico fatto di cronaca.

La decisione di Vincenzo Ascione, infatti, si è resa necessaria dopo quanto successo a Maurizio Cerrato, il 61enne aggredito da quattro persone e accoltellato mortalmente per aver difeso la figlia, che aveva parcheggiato la sua auto spostando una sedia lasciata da una famiglia per “conservare” il posto auto pur essendo sul suolo pubblico. Anche per questo, allora, si legge nell’ordinanza come “l’intento dell’Amministrazione comunale è quello di continuare a perseguire e diffondere tra i cittadini la cultura della legalità e del rispetto reciproco, condannando pertanto qualsiasi forma di violenza e prevaricazione”.

Nel documento, inoltre, si ricorda che quell’omicidio, commesso il 19 aprile scorso, ha provocato “un’enorme ondata di segno e indignazione” in tutta la comunità, e non solo. Anche per questo, non a caso, la polizia locale si era impegnata ad effettuare tutta una serie di operazioni e ricognizioni del territorio con lo scopo di rimuovere dal suolo pubblico tutti gli “oggetti indebitamente posizionati” dai cittadini.

Con il provvedimento firmato oggi, il primo cittadino diffida dunque l’intera popolazione da “qualsiasi occupazione illegittima della sede stradale finalizzata al riservarsi un posto auto o moto senza averne alcun titolo o diritto”. Inoltre, è stato anche reso noto che il Comune di Torre Annunziata ha già affidato i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza, che verranno effettuati a partire dai prossimi giorni.