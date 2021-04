La Ocean Viking salva 236 migranti al largo della Libia, 114 i minorenni

La Ocean Viking ha terminato alle ore 12 le operazioni di soccorso di 236 migranti che si trovavano a largo della Libia.

La nave di SOS Mediterranea, la Ocean Viking ha oggi salvato 236 persone in acque internazionali, al largo della Libia. Come riportato in un tweet pubblicato sul profilo Twitter della ONG, i migranti si trovavano a bordo di due gommoni sovraffollati «a 32 NM da Zawiyah, in Libia». La segnalazione è arrivata attorno alle 6 del mattino e la Ocean Viking ha terminato le operazioni di soccorso alle ore 12. Sui gommoni erano presenti «alcune donne che hanno subito ustioni da carburante e inalato del fumo». Presenti anche 114 minorenni senza accompagnatori.

