“Un vaccino per il bene di tutti”: l’appello Amref nella settimana delle vaccinazioni

Amref Health Africa ha lanciato una nuova campagna: “Un vaccino per il bene dell’Africa. Per il bene di tutti” proprio durante la settimana delle vaccinazioni, compresa tra il 24 e il 30 aprile. L’organizzazione, in una nota, ha spiegato che ciò rappresenta l’appello per una salute globale ed un accesso equo ai vaccini. Inoltre Amref è volta a promuovere e finanziare interventi indispensabili allo sviluppo di un programma di vaccinazione di massa trasversale in otto Paesi dell’Africa sub-sahariana. Le attività della campagna, a cui hanno aderito molti artisti e Vip, tra cui Fiorella Mannoia, Pif, Simone Cristicchi, Caterina Murino, Mauro Biani, Luca Lucini, Paolo Briguglia, Dario Vergassola, Giulio Manfredonia, Francesco Gambella, Hervé Barmasse, Bianca Nappi, Salvatore Marino e Gerry Scotti, includono azioni di advocacy e sensibilizzazione, la formazione del personale sanitario, l’approvvigionamento e la consegna dei vaccini.

Ricordiamo che, nella prima fase della lotta al COVID-19, Amref Health Africa ha raggiunto oltre 1,3 milioni di persone, formato circa 110.000 medici, infermieri e operatori sanitari in Africa, attrezzato cinque laboratori in Kenya per effettuare i test. Con questa campagna congiunta, di tutte le Amref, si mira a formare migliaia di operatori sanitari sulla corretta somministrazione del vaccino, allestire centri di vaccinazione, arrivare nelle aree più remote con cliniche mobili e presidiare la catena del freddo. Il lavoro di Amref si concentrerà in Etiopia, Kenya, Malawi, Senegal, Sud Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, con l’obiettivo di raggiungere oltre 9 milioni di beneficiari. Aderisce alla campagna di Amref anche Auser, associazione impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, con l’obiettivo di diffonderla attraverso la sua rete. Intanto, gli artisti e gli sportivi coinvolti avvieranno una prima azione sui propri canali social a partire dal 23 aprile, volta a sensibilizzare il proprio pubblico, comunicando il loro supporto ed evidenziando che quello alla salute è un diritto da garantire a tutti e tutte, ovunque nel mondo.

Nel mondo, in generale, si stima che i vaccini potrebbero prevenire tra i due e i tre milioni di morti, ogni anno. In quanto alla lotta al Covid-19, ai ritmi attuali, si stima che l’Africa impiegherebbe tre anni per vaccinare almeno il 60% della popolazione, ovvero 816 milioni di persone, e riuscire così a fermare la circolazione del virus. Ad oggi, il continente africano ha ricevuto oltre 30 milioni di dosi di vaccino Covid-19, ma, avverte Amref, per raggiungere l’immunità di gregge il continente dovrebbe riceverne 1.6 miliardi (a doppia dose) che, secondo le stime attuali, potrebbero costare tra gli 8 miliardi e i 16 miliardi di dollari, con costi aggiuntivi del 20-30%, per il programma di distribuzione vaccinazione.