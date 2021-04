Guai a Brindisi: arrestato per 4 grammi di cocaina

Nascondeva in casa 4 grammi di cocaina e relativa sostanza da taglio, un 42enne di Brindisi, arrestato dai I Carabinieri della locale Compagnia-Sezione Radiomobile. È stato stesso l’uomo a consegnare la sostanza stupefacente ai Carabinieri, dopo la perquisizione. Oltre alla droga, i militari hanno recuperato anche quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 135 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di domiciliari. Deve rispondere, infatti, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Leggi anche: Sacerdote arrestato per abusi su minore: “È un omicidio psicologico”

Sembrerebbe che i Carabinieri di Brindisi, negli ultimi giorni, abbiano parecchio da fare. Difatti, qualche giorno fa, è avvenuto un altro arresto a Latiano (Brindisi) per i medesimi motivi: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nella cassetta porta avvolgibile del bagno 14 bustine di plastica a chiusura ermetica, contenenti ognuna 5,4 grammi di marijuana, per totali 64 grammi, 6 cipollette di nylon elettrosaldate con nastro isolante di colore verde contenenti ognuna circa 0,6 grammi di cocaina, per totali 3,4 grammi e una bustina di plastica contenente 91,5 grammi di marijuana.