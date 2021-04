Cittadino straniero ha l’obbligo di firma, ma viene denunciato per spaccio

Dalle verifiche fatte dai Carabinieri è emerso, inoltre, che il cittadino era irregolare sul territorio italiano e aveva l’obbligo di firma.

Un cittadino gambiano di 29 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Santa Croce per spaccio di sostante stupefacenti. Dopo una serie di controlli, gli agenti hanno notato alcuni movimenti sospetti del 29enne. Per questo motivo, una delle pattuglie del Comando di via Adua ha deciso di approfondire la vicenda e di fare dei controlli.

La scoperta

Dalle verifiche effettuate è emerso che l’uomo era in possesso di quattro grammi e mezzo di marijuana e hashish. Entrambi già confezionati e pronti per lo spaccio. È emerso, inoltre, che il 29enne era stato condannato all’obbligo di firma presso il Commissariato di Busto Arsizio. A ciò si aggiunge il divieto di soggiorno nella provincia di Reggio Emilia e l’essere irregolare sul territorio italiano.

I Carabinieri hanno dunque accompagnato l’uomo in caserma dove è stato sequestrato lo stupefacente in suo possesso e dove è stato denunciato per il reato di detenzione di droga ai fini dello spaccio e per non aver rispettato gli obblighi a cui era sottoposto.