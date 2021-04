Berlusconi ancora in ospedale, rinviato ancora il processo Ruby ter

Berlusconi ricoverato da tre settimane. Malessere o sta evitando il processo?

Dopo quasi un mese è legittimo chiedersi quali siano davvero le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele dal 6 aprile. A quanto riferiscono i medici, il Cavaliere risulta avere avuto problemi dovuti “agli strascichi del Covid“, infezione che ha avuto a settembre da cui sembrava totalmente ristabilito.

Berlusconi era convocato oggi all’udienza per il processo Ruby ter per cui ci sono le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, oltre a lui ci sono altre 28 persone imputate. Al termine dell’udienza il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, ha dichiarato ai cronisti: “Sulle sue condizioni mi limito a dire che è ancora ospedalizzato, non fatemi dire altro. Penso che a nessuno di noi possa fare piacere essere ricoverato da tre settimane“. Il giudice non ha potuto fare altro che rinviare la prossima udienza al 19 maggio, quando si verificherà se ci saranno state o meno le dimissioni.

I dubbi però sul fatto che l’ex-premier stia appositamente evitando di presentarsi in aula usando questa giustificazione rimangono, tanto che in caso di uscita dall’ospedale di Berlusconi per quella data, se la difesa segnalerà ancora problemi di salute, il tribunale valuterà di disporre una perizia con accertamenti medici