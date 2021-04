Scoppia la polemica sui 124 voli presi dalla presidente del Senato Casellati per evitare il Covid. I “voli di Stato” in Sardegna ad agosto della presidente.

Durante l’anno della pandemia la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha utilizzato un numero spropositato di voli blu. I cosiddetti voli di stato, infatti, sono stati registrati più volte anche per più di una vacanza in Sardegna ad agosto. Da maggio 2020 ad oggi, in un anno il Falcon 900 dell’Aeronautica, a disposizione della presidente, ha volato ben 124 volte. Il 75% dei voli di Stato sono stati compiuti da Roma a Venezia, meta della residenza della sua famiglia, Padova. La presidente del Senato ha compiuto quindi il tragitto casa-lavoro su un volo blu per colpa del Covid.

La Repubblica ha ricostruito le tratte dei voli blu utilizzati – e abusati – dalla presidente del Senato Casellati. Il Falcon 900 ha compiuto 124 voli, Roma-Venezia e Roma-Alghero. La presidente non avrebbe usufruito del volo di Stato solo per tornare a casa in Veneto dalla sua famiglia ma anche per andare in vacanza in Sardegna. La giustificazione che arriva da Palazzo Madama sarebbe la paura del Covid. Prima della pandemia, infatti, la presidente Casellati si spostava su aerei di linea o viaggiava in treno, come spiegano dal Senato. Mentre all’arrivo della pandemia, per ragioni di tutela della salute, la presidente Casellati ha preferito “viaggiare in sicurezza” e usufruire del volo blu per cui non è tenuta neanche a chiedere autorizzazioni essendo la seconda carica dello Stato più importante. In quanto vice di Mattarella si è sentita autorizzata a compiere 97 voli tra Roma e Venezia, andata e ritorno con il Falcon 900 dell’Aeronautica.

I voli di Stato della presidente del Senato per paura del Covid

LEGGI ANCHE: “Un vaccino per il bene di tutti”: l’appello Amref nella settimana delle vaccinazioni

A differenza dei ministri, la presidente del Senato non deve richiedere nessuna autorizzazione né presentare giustificazioni per prendere l’aereo blu. Ma sui social esplode la polemica e molti parlano di abuso di ufficio. Secondo la legge però, sono voli leciti. Inoltre, la motivazione di tale frequenza nell’utilizzo del volo di stato è nel Covid. Sarebbe colpa della pandemia, dunque, se la presidente non si è spostata con i mezzi pubblici. Per ragioni di tutela della salute, la Casellati ha preferito non rischiare di contagiarsi su treni o aerei di linea e usufruire dell’aereo blu. Inoltre, la seconda carica dello Stato soffre di problemi di schiena che le impediscono di fare lunghi viaggi in auto, come dichiarano fonti interne al Senato.

LEGGI ANCHE: Ok delle Camere al Recovery Plan: dalla votazione alle prossime sfide

In sei casi il velivolo dell’Aeronautica è stato registrato con destinazione Alghero, proprio nella settimana in cui la presidente era in vacanza in Sardegna, 18 e 25 agosto, come riportato dalla stampa locale. Dunque, la presidente avrebbe utilizzato il Falcon 900 anche per andare in vacanza. Dall’indagine della Repubblica nessun altro mezzo di Stato è stato utilizzato con così frequenza in un solo anno. Ma la Casellati si è rifiutata di rispondere a qualsiasi domanda del quotidiano.